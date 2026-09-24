Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre
Ribasso composto e controllato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,75% sui valori precedenti.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.767,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.641. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.894,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)