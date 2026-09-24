Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:49
30.225 -0,81%
Dow Jones 17:49
51.143 -0,72%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Ribasso composto e controllato per il maggiore indice americano, che archivia la sessione in flessione dello 0,75% sui valori precedenti.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.767,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.641. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.894,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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