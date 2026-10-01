Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 30 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'S&P 500 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.620,9 con area di resistenza individuata a quota 7.712,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.590,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)