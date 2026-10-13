Cipolletta (AIFI): il mercato italiano del private debt sta andando relativamente bene

(Teleborsa) - "Il mercato italiano del private debt sta andando relativamente bene, e questo metodo di finanziamento è uno strumento relativamente preferito sia da chi presta che da chi riceve i fondi. È un debito precipito come più sicuro e che ha meno problemi in termini di controllo dell'azienda". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI, presentando i risultati del primo semestre 2026 del private debt in Italia, nel consueto appuntamento organizzato dalla stessa AIFI (Associazione Italiana di Private Equity, Venture Capital e Private Debt) in collaborazione con CDP.



Cipolletta ha osservato che il debito "nel mondo cresce in maniera davvero eccezionale, con Stati che si stanno indebitando in maniera molto forte dopo il Covid e con le guerre la corsa ad armarsi. Abbiamo debiti pubblici giganteschi. Abbiamo anche molto debito privato, perché abbiamo grandi investimenti in ricerca e sviluppo da parte delle aziende di intelligenza artificiale, che sta creando una grande massa di debito perché molte big tech hanno consumato le risorse proprie".



"Il debito sarà il protagonista dei prossimi anni, speriamo sia attivo, perché quando si fanno degli eccessi qualche problema si crea", ha sottolineato il presidente di AIFI.

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