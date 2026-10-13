CDP, Calibeo: sottoscritti 20 investimenti in fondi di debito diversificati per 717 milioni di euro

(Teleborsa) - "CDP è un operatore anticiclico
. Abbiamo visto infatti che dal 2014 al 2025 lo stock dei crediti bancari si è ridotto di circa 200 miliardi, quindi del 25%. Nello stesso periodo, invece, CDP ha messo in campo più di 40 miliardi e solo negli ultimi quattro anni, dal 2022 al 2025, c'è stato un incremento del 20%". Lo ha detto Chiara Calibeo, Responsabile Finanziamenti PMI e Patrimonio Rilancio
di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), alla presentazione dei dati semestrali del private debt
organizzata da AIFI con CDP.
"Anche partendo da questo presupposto abbiamo sviluppato il nostro piano strategico - ha spiegato - che prevede un intervento di CDP sia direttamente - come operiamo storicamente a supporto delle imprese - sia indirettamente
. A livello indiretto lo facciamo con gli strumenti della finanza alternativa, che sono principalmente due: quello dei basket bond-mini bond e dei fondi di debito diversificati.
"Quella del basket bond e mini bond è un'operatività che CDP porta avanti da 10 anni con oltre 10 programmi sviluppati
nel tempo e di cui è anchor investor con il 50% delle operazioni sottoscritte da CDP a supporto di aziende anche di piccola dimensione, da 5 milioni in su, sia di tipo secured che unsecured con l'utilizzo anche di fondi strutturali e fondi di investimento europei - ha raccontato Calibeo - Oltre a questo, CDP mette in campo a supporto delle aziende, anche di quelle più piccole, dei programmi non finanziari che noi dividiamo in due grandi famiglie: Lounge e Acceleratore Franco-Italiano. Inoltre, CDP dal 2018 in è riuscita a raggiungere diverse PMI e midcap investendo in una tipologia di fondi che sono quelli diversificati
, cioè che per CDP rappresentano un portafoglio di almeno 20 ticket di investimento. Il razionale dell'intervento di CDP nel mercato del private a supporto delle aziende anche più piccole è proprio quello di raggiungere un'ampia platea di aziende che non riuscirebbe a raggiungere direttamente, in collaborazione con altri istituzioni finanziarie e anche con il Fondo europeo per gli investimenti".
Scendendo nei dettagli, ha spiegato che "la dimensione dei fondi in cui entriamo è sempre piuttosto grande
. Sono fondi che hanno una dimensione minima di 70 milioni di euro, ma che arrivano anche a 150-200 milioni di euro, con un ticket di CDP che non supera mai un terzo. È molto importante la discrezionalità degli interventi
, quindi una diversificazione degli strumenti messi in campo dal fondo al supporto delle imprese; in questo noi riusciamo ad investire sia in fondi italiani che in fondi paneuropei: quando andiamo a supportare iniziative di investimento paneuropee lo facciamo con un vincolo di investimento di due volte, cioè per ogni euro investito da Cassa nel fondo, almeno due devono andare a supportare le imprese italiane.
Ad oggi, CDP ha sottoscritto 20 investimenti in fondi di debito diversificati, per un ammontare complessivo di circa 717 milioni di euro
. Le risorse mobilitate attese sono pari a 3,8 miliardi di euro grazie all'effetto crowding-in, con una leva implicita pari a 5x l'investimento di CDP. Guardando alle ultime operazioni, nel 2025 ci sono state quelle in Fondo Azimut Agrifood Mezzogiorno, Tenax Strategic Credit Fund II e Fondo Anthilia Bit V, nel 2026 in Muzinich Diversified Enterprises Credit III (ITALY). Nel corso di quest'anno, CDP ha proseguito l'attività di due diligence su diversi fondi di debito diversificati, con l'obiettivo di perfezionare entro fine anno ulteriori sottoscrizioni per un importo complessivo pari a 70 milioni di euro.
"Oltre a ciò, CDP gestisce anche un processo di mandate management con risorse del MEF mediante l'investimento in fondi di turnaround
- ha spiegato Calibeo - Complessivamente, dalla dall'inizio dell'operatività di CDP, abbiamo deliberato 32 fondi di investimento per complessivi 1,8 miliardi di euro, di cui sottoscritti 1,3, differenziando tra 20 fondi di debito diversificati - che sono quelli appunto con risorse di Cassa - e 10 invece in fondi di turnaround che sono stati deliberati con risorse del MEF/Patrimonio Rilancio e sottoscritti per 7 fondi, di cui 3 debito e 4 di equity".
"Oltre ai 20 fondi di debito diversificati già sottoscritti, sono in corso di sottoscrizione ulteriore 2 iniziative più alcuni top-up che permetterebbero di raggiungere un importo di 840 milioni
dall'inizio dell'operatività del 2018 ad oggi, con un potenziale commitment di 4,2 miliardi di euro con un effetto leva di circa 5x", ha concluso.