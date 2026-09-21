Private equity, Cipolletta (AIFI): ci auguriamo che battuta d'arresto sul fundraising sia momentanea

(Teleborsa) - "Abbiamo delle difficoltà importanti sul fundraising, mentre invece il mercato potrebbe essere un mercato di opportunità presenti". Lo ha detto Innocenzo Cipolletta, presidente di AIFI, alla presentazione dei dati semestrali sul mercato del Private Equity e Venture Capital organizzata da AIFI (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e PwC.



Cipolletta ha citato uno studio della Banca d'Italia, che ha svolto un indagine su otto paesi dell'Unione europea. "Dallo studio è emerso chiaramento che l'investimento in private equity favorisce in maniera molto evidente l'innovazione e i brevetti, quindi la capacità di trovare nuove soluzioni, e questo indica come il nostro mercato è un mercato importante per il paese - ha sottolineato - È anche il motivo per cui, quando noi constatiamo la difficoltà di fundraising, sottolineiamo l'importanza che ci sia da parte delle istituzioni degli elementi di sostegno, perché non si tratta soltanto di un sistema che remunera il risparmio, ma si tratta anche soprattutto di un sistema che sostiene la crescita e sostiene l'innovazione del paese".



Sulle assicurazioni "stiamo lavorando, anche facendo riferimento a un'esperienza francese che ha consentito alle assicurazioni di essere più presenti su questo mercato. Sicuramente per il momento è un anello ancora mancante, ma sul quale stiamo già lavorando e credo che sia sempre più appetibile per il mondo assicurativo, proprio perché i rendimenti sono importanti e c'era un problema di assorbimento di capitale che fino adesso aveva frenato un po' il mondo assicurativo".



"Quello che è importante per noi è anche l'afflusso di capitali internazionali - ha aggiunto Cipolletta - Questo è un altro degli elementi sui quali stiamo lavorando, anche portando i nostri fondi all'estero per cercare in qualche maniera di aumentare la creatività del mercato italiano". Il mercato è "molto in crescita potenzialmente e quindi noi ci auguriamo che questa battuta d'arresto sul fundraising sia semplicemente momentanea", ha concluso.

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