Ucraina, UE: coperte le esigenze di bilancio e difesa per 2026. Per 2027 pronti 45 miliardi

(Teleborsa) - "Grazie a sforzi congiunti e coordinati, abbiamo individuato le modalità per coprire le esigenze di bilancio e di difesa dell'Ucraina per il 2026". Lo si legge in una nota congiunta di Unione europea e Ucraina, spiegando che sono stati anche "riconfermato i passaggi necessari per garantirne l'erogazione tempestiva".



Per il 2027, è stato concordato di "procedere rapidamente con lo stanziamento di 45 miliardi di euro nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, subordinatamente alle condizioni stabilite. Avvieremo inoltre i lavori per individuare ulteriori necessità di bilancio e di difesa".



Tutte le parti hanno "convenuto che anche altri partner debbano onorare i propri impegni finanziari e intensificare i propri sforzi, alla luce delle significative sfide che l'Ucraina sta affrontando - viene aggiunto - Oggi abbiamo inoltre concordato di incontrarci mensilmente per coordinare i nostri sforzi congiunti".



(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)

Condividi

```