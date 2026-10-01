Ucraina, Ue: "Individuati mezzi per coprire fabbisogno di bilancio e difesa per il 2026"

Per il 2027 avanti con 45 miliardi di euro di prestito.

(Teleborsa) - La Commissione europea e l'Ucraina hanno pubblicato una dichiarazione congiunta a Bruxelles, annunciando di aver "individuato, attraverso sforzi congiunti e coordinati, i mezzi per coprire il fabbisogno di bilancio e di difesa dell'Ucraina per il 2026", oltre a riconfermare "i passaggi necessari per garantirne il rilascio tempestivo".



Per il 2027, le due parti hanno concordato di "procedere rapidamente con l'allocazione di 45 miliardi di euro" nell'ambito dell'Ukraine Support Loan, subordinatamente alle condizioni stabilite, avviando contestualmente il lavoro per individuare ulteriori fabbisogni di bilancio e di difesa.



Nella dichiarazione, tutte le parti hanno convenuto che "anche altri partner dovrebbero adempiere ai propri impegni finanziari e intensificare i loro sforzi" alla luce delle "significative sfide" che l'Ucraina sta affrontando. È stato infine concordato di incontrarsi con cadenza mensile per coordinare gli sforzi congiunti.



(Foto: Photo by François Genon on Unsplash)

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