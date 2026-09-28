Nvidia, altri 150 miliardi di dollari per il piano di buyback più grande degli Usa
Batte il riacquisto azioni di Apple del maggio 2024
(Teleborsa) - Il Cda di Nvidia ha approvato un incremento di 150 miliardi di dollari al programma di riacquisto di azioni proprie portando l'autorizzazione complessiva a 235 miliardi di dollari.
Il buyback del produttore di chip con sede a Santa Clara, California, diventa così il più grande piano di riacquisto di azioni mai realizzato negli Stati Uniti.
La nuova autorizzazione supera il piano di riacquisto di azioni da 110 miliardi di dollari annunciato da Apple nel maggio 2024.
Nvidia vanta una capitalizzazione di mercato superiore ai 5.400 miliardi di dollari, la più elevata tra tutte le aziende al mondo.
```