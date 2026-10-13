Directa, disservizio causato da attacco informatico ma nessun accesso a sistemi e dati clientela

(Teleborsa) - È stato un attacco informatico esterno di tipo DDoS
(Distributed Denial of Service) a causare l'impossibilità di operare sulla piattaforma di Directa SIM
, società di trading quotata su Euronext Growth Milan, nella giornata di venerdì 9 ottobre
.
Si è trattato, ha detto il CEO Andrea Busi in una email ai clienti, di un volume anomalo di traffico e di richieste generato deliberatamente per sovraccaricare i sistemi e renderli irraggiungibili
. "Le nostre strutture tecniche hanno individuato immediatamente l'origine del disservizio - ha raccontato - Abbiamo gestito l'incidente in raccordo con il CSIRT Italia, il presidio nazionale per la sicurezza informatica, e secondo le procedure previste dalla normativa europea sulla resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA)".
Si è trattato di un attacco con l'obiettivo di bloccare l'accesso ai servizi, ma "le verifiche svolte non hanno evidenziato accessi non autorizzati ai sistemi, né sottrazioni o alterazioni dei dati
della clientela", ha rassicurato il CEO. La società ha riferito a Teleborsa che non c'è stata alcuna richiesta estorsiva
, che invece solitamente è il movente più frequente nel settore finanziario (gli attaccanti bloccano il servizio, o minacciano di farlo, e chiedono un riscatto per fermarsi).Busi si è assunto la responsabilità di quanto accaduto e si è scusato con clienti
: "Sappiamo bene che chi sceglie Directa si aspetta di poter investire in ogni momento senza interruzioni, e comprendiamo il disagio e il disappunto che questo evento ha causato. La fiducia che ci accordate ogni giorno è il patrimonio più importante della nostra azienda ed è il fondamento della crescita che abbiamo costruito insieme nel corso degli anni".
Per scusarsi con un gesto concreto Directa comunicherà nei prossimi giorni una giornata del mese di novembre in cui tutti i clienti potranno operare senza commission
i, insieme ai mercati interessati.
La società torinese ha continuato a registrare
una significativa crescita nel primo semestre
2026, con il numero di conti attivi arrivati a 166.261 (+20,9% rispetto al 31 dicembre 2025) e il valore complessivo degli assets dei clienti a quota 11,5 miliardi di euro (+18,6%).(Foto: Jason Briscoe su Unsplash)