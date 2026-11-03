Attacchi hacker supermercati, vertice a Palazzo Chigi: "Nessun allarme ma massima attenzione"

in Italia l'impatto degli attacchi è al momento "fortemente limitato", la nota dopo la riunione

(Teleborsa) - "Dai primi accertamenti emerge che in Italia l'impatto degli attacchi è al momento fortemente limitato: sono state interessate poche unità commerciali, a fronte delle migliaia presenti sull'intero territorio nazionale, per lo più munite ancora adesso di sistemi di sicurezza obsoleti, con interfacce esposte direttamente su Internet e carenze nei meccanismi di autenticazione. La gran parte della catena di distribuzione risulta invece dotata di sistemi di protezione aggiornati, in grado di respingere intrusioni malevole". Così una nota di Palazzo Chigi dopo la riunione del sottosegretario Alfredo Mantovano insieme al ministro Francesco Lollobrigida con i vertici dei servizi e dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.



vertice a Palazzo Chigi: "Nessun allarme ma massima attenzione"





Oggi, anche il ministro dell'interno, Matteo Piantedosi, a Torino per il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, aveva parlato dell'attacco informatico alla catena del freddo dei supermercati, non nascondendo una certa preoccupazione, senza creare allarmismo: "Siamo preoccupati, è avvenuto in più Paesi europei ed è presumibilmente un'iniziativa coordinata a livello europeo da parte di qualcuno che ha un contenuto di un'ostilità evidente". "Sono all'opera i nostri tecnici - aveva aggiunto - sia dell'agenzia per la cybersicurezza che gli esperti della polizia postale. Confidiamo di vederci chiaro in breve tempo".



al momento impatto fortemente limitato



Intanto, la polizia postale ha avviato indagini per far luce sugli attacchi. Secondo quanto si apprende, al momento gli episodi sono due e si sono verificati in Sicilia ed Emilia Romagna.



(Foto: Franki Chamaki su Unsplash)

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