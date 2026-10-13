Eventi e scadenze del 13 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Martedì 13/10/2026

Appuntamenti:

Aperti - Confesercenti Forum 2026 - Roma, piazza del Popolo - Manifestazione di sei giorni alla quale parteciperanno esponenti di imprese, istituzioni, partiti politici, mondo economico e informazione per confrontarsi sui temi dell'economia e del futuro del Paese, con dibattiti su politica, economia, credito, lavoro, innovazione e intelligenza artificiale. Il Forum si concluderà il 14 ottobre con l'Assemblea annuale di Confesercenti, con la presentazione di dati inediti sull'andamento dei consumi, del turismo e del commercio, e la partecipazione dei Ministri Marina Elvira Calderone e Francesco Lollobrigida (da venerdì 09/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

68th NABE Annual Meeting - Hilton Cleveland, Cleveland - Il Meeting Annuale NABE (National Association for Business Economics) riunirà economisti, rappresentanti delle istituzioni e leader del mondo imprenditoriale per analizzare l'impatto dell'IA, dei cambiamenti demografici e delle tensioni geopolitiche sull'economia globale, con particolare attenzione a crescita, resilienza e processi decisionali negli anni a venire. Tema di quest'anno è "Global Structural Reset: AI, Demographics, and Geopolitics" (da domenica 11/10/2026 a martedì 13/10/2026)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale 2026 - Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge quest'anno a Bangkok. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale. Parteciperanno anche il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Salone dell’Auto di Parigi 2026 - Paris Expo Porte de Versailles - 91ª edizione del Mondial de l'Auto Paris, il salone internazionale dedicato all'automobile, alle innovazioni del settore e alle nuove soluzioni per la mobilità, che si svolge ogni due anni e riunisce marchi e veicoli di tutto il mondo. All'evento partecipano costruttori e operatori del comparto, con esposizioni, conferenze e attività dedicate al pubblico (da lunedì 12/10/2026 a domenica 18/10/2026)

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Cybertech Europe 2026 - Roma, centro congressi La Nuvola - Appuntamento organizzato da Cybertech Global, dedicatoa alla cybersecurity. Riunirà rappresentanti istituzionali, imprese, esperti e startup per discutere le principali sfide e innovazioni del settore, con approfondimenti su IA, difesa informatica, protezione delle infrastrutture critiche, resilienza digitale e sicurezza europea (da martedì 13/10/2026 a mercoledì 14/10/2026)

UE - Consiglio "Affari generali" - Lussemburgo - I ministri dell'UE proseguiranno i preparativi del Consiglio europeo di ottobre, discutendo il progetto di conclusioni, e terranno un dibattito politico sul prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. Inoltre ci sarà un aggiornamento sulla situazione dello Stato di diritto in Ungheria e l'inviot ad approvare conclusioni sulla partecipazione democratica inclusiva e sulla resilienza delle comunità

Italian Excellences by Intesa Sanpaolo - Ritz Hotel, 15 Place Vendôme, Parigi - Incontro dedicato al dialogo tra imprese italiane, in particolare di medie dimensioni, e investitori internazionali, con l'obiettivo di valorizzare il potenziale competitivo delle aziende italiane e favorirne la crescita e l'internazionalizzazione

Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia

Reserve Bank of Australia - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

Bloomberg New Economy Forum 2026 - Nuova Delhi - Forum internazionale che riunisce rappresentanti istituzionali, leader d'impresa, investitori ed esperti per discutere le principali sfide economiche e geopolitiche globali, con particolare attenzione ai cambiamenti degli equilibri economici, al commercio, alla tecnologia e alla transizione energetica. Interverrà il funzionario della Federal Reserve, Christopher J. Waller e Mario Draghi (da martedì 13/10/2026 a giovedì 15/10/2026)

OPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio

09:00 - Italian Renewables Investment Forum - Roma, MAXXI - L'evento, promosso da Green Horse Advisory con Althesys Strategic Consultants - TEHA riunirà istituzioni, utilities, operatori e investitori per discutere le prospettive del mercato energetico italiano, con particolare attenzione agli investimenti nelle rinnovabili, al quadro regolatorio, all’agrivoltaico, ai sistemi di accumulo e all’evoluzione del mix energetico nazionale tra rinnovabili, gas e nucleare. Tra gli interventi, Carlo Montella (Managing Partner Green Horse Legal Advisory), Alessandro Marangoni (CEO Althesys Strategic Consultants, Principal Expert Energy TEHA), Stefano Goberti (CEO Plenitude), Paolo Merli (CEO ERG), Nicola Monti (CEO Edison), Emanuela Trentin (CEO Veolia Italia), Giorgio Boneschi (DG Elettricità Futura) e Vinicio Mosè Vigilante (AD GSE)

10:30 - "Abitare l'Italia di domani. Politiche pubbliche e capitali privati per la casa accessibile" - Roma, Palazzo San Macuto - Evento organizzato da Confindustria Assoimmobiliare e Assonime, per presentare la ricerca "Abitare l'Italia di domani. Analisi, scenari e proposte per un mercato della casa accessibile e sostenibile". Interverranno, il Vice Ministro Maurizio Leo, Davide Albertini Petroni (Presidente Confindustria Assoimmobiliare), Stefano Firpo (DG di Assonime), Domenico Bilotta (DG di Investire SGR), Stefano Scalera (AD di Invimit SGR) e Giuseppe Russo (Direttore Centro Luigi Einaudi)

12:00 - I 100 anni dell’Istat, l’Esposizione digitale e le Storie di Dati, il racconto statistico del Paese - Roma, sede centrale ISTAT - Conferenza stampa per presentare le iniziative per il centenario dell'Istituto, tra cui la nuova Storia di Dati dedicata all'inflazione, le 20 storie regionali e l'esposizione digitale immersiva "Contiamo l'Italia contiamo per il futuro", in apertura il 14 ottobre a Palazzo delle Esposizioni a Roma. Saranno inoltre presentati un ciclo di seminari sul futuro della statistica ufficiale e la XVI Conferenza Nazionale di Statistica, in programma a Roma l'1 e 2 dicembre

13:30 - Camera dei Deputati - Costo energia, audizione ARERA - Aula X Commissione - La Commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione di rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sui costi dell'energia elettrica a carico di imprese e cittadini

14:00 - Fisco, imprese e competitività - Roma, sede di Confindustria - Evento "Fisco, imprese e competitività. Il bilancio della delega e una agenda per un fisco a servizio della crescita", promosso da Confindustria e Assonime. L'iniziativa sarà un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico e imprese per fare il punto sulla riforma tributaria, discutere le priorità per la prossima legge di bilancio e approfondire gli sviluppi della fiscalità d'impresa

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Caravelli - Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli

17:00 - "Il boom del debito legato all'AI: quali le implicazioni per i mercati del credito" - Webinar di Columbia Threadneedle Investments dedicato all'analisi delle opportunità e dei rischi legati alla crescita degli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, con particolare attenzione agli effetti sul mercato del credito investment grade. Interverranno Gene Tannuzzo, Tom Murphy e Nathaniel Liddle

17:00 - Attività di Governo - Ministro Urso - Roma, Palazzo Piacentini - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugura la mostra "The Lens of Time", organizzata da ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici)

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta medio-lungo

Aziende:

Citigroup - Risultati di periodo

Goldman Sachs - Risultati di periodo

Johnson & Johnson - Risultati di periodo

JP Morgan - Risultati di periodo

OPS Retail - CDA: Approvazione del progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

Wells Fargo - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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