Mercati europei in rialzo in apertura in attese della nuova earning season con le grandi banche

(Teleborsa) - Partenza positiva per le principali borse europee. Mentre permangono i timori sugli investimenti in AI dopo le parole dell'Ad di Broadcom, l'attenzione degli investitori ora punta alla nuova stagione delle trimestrali che prende avvio negli Usa con le grandi banche, a cominciare da oggi con JP Morgan
, Wells Fargo
, Citigroup
e Goldman Sachs
. A Milano tiene sempre banco il risiko bancario dopo il cda straordinario di ieri di MPS
che conferma
il piano su Banco BPM
e Banca Generali
che andrà al voto a fine ottobre. In apertura di scambi in evidenza Bper
, Terna
, Inwit
e Poste Italiane
, mentre sell-off su Technoprobe
, STM
e Prysmian
. Occhi anche su Stellantis
che stima nel terzo trimestre 2026 consegne consolidate per 1,3 milioni di veicoli, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Nota positiva per l'Italia dal FMI che ha migliorato
le previsioni di crescita di 0,3 punti percentuali, portandole dallo 0,5% allo 0,8% nel 2026, mentre si stima una crescita più elevata di 0,1 punti anche nel 2027 allo 0,6%.
Sul fronte macro, confermata in aumento l'inflazione in Germania a settembre 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'Ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 3,3% su base annua, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente. Domani oltreoceano è in calendario l'indice dei prezzi al consumo di settembre.Cambi, commodity e tassi
Lieve aumento per l'euro / dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 4.191,8 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 92,31 dollari per barile, in netto calo dell'1,53%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,55%.Gli indici del Vecchio Continente Tra gli indici di Eurolandia
nulla di fatto per Francoforte
, che passa di mano sulla parità, sostenuta Londra
, con un discreto guadagno dello 0,83%, e sostanzialmente tonico Parigi
, che registra una plusvalenza dello 0,29%.
Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 50.120 punti, mentre, al contrario, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 52.698 punti.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,44%); sulla parità il FTSE Italia Star
(+0,08%).Migliori e peggiori titoli di Milano In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo BPER Banca
(+1,52%), Poste Italiane
(+1,40%), Inwit
(+1,26%) e Terna
(+1,11%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Technoprobe
, che prosegue le contrattazioni a -5,52%.
In apnea STMicroelectronics
, che arretra del 4,87%.
Vendite su Prysmian
, che registra un ribasso del 2,57%.
Discesa modesta per Avio
, che cede un piccolo -0,96%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, CIR
(+7,07%), Comer Industries
(+4,12%), NewPrinces
(+2,52%) e BFF Bank
(+2,49%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su LU-VE Group
, che prosegue le contrattazioni a -4,90%.
Seduta negativa per Maire
, che mostra una perdita del 2,12%.
Pensosa Banco Desio
, con un calo frazionale dell'1,20%.
Tentenna D'Amico
, con un modesto ribasso dell'1,17%.