Mista Wall Street al giro di boa

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,40% a 51.859 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l' S&P-500 ( New York ), che si posiziona a 7.805 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,69%); senza direzione l' S&P 100 (-0,05%).



Energia (+1,59%), telecomunicazioni (+0,97%) e beni di consumo per l'ufficio (+0,92%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti informatica (-0,93%) e beni di consumo secondari (-0,62%).



Sul fronte energetico, in rialzo il prezzo del petrolio, con il Brent vicino ai 107 dollari al barile, in scia alle preoccupazioni per i ripetuti attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita provenienti dal vicino Yemen e nonostante la tregua sugli attacchi energetici annunciata da Donald Trump tra Russia e Ucraina.



Sul fronte macro, questa settimana l'occhio cadrà mercoledì sull'indice dei prezzi al consumo di settembre: il consensus stima un aumento al 3,6% dal 3,4% di agosto per il dato generale (headline) e al 2,5% dal 2,4% per la componente core. Nella stessa giornata, la Fed pubblicherà il Beige Book.



Ma intanto si apre la stagione delle trimestrali a stelle e strisce, con le banche in evidenza: in calendario domani Goldman Sachs , JPMorgan , Citigroup e Wells Fargo ; mercoledì sarà la volta di Bank of America , Morgan Stanley e BlackRock .



Tra i protagonisti del Dow Jones, Salesforce (+1,66%), Chevron (+1,52%), Visa (+1,48%) e Honeywell International (+1,41%).



I piÃ¹ forti ribassi, invece, si verificano su Cisco Systems , che continua la seduta con -2,69%.



Piccola perdita per Nvidia , che scambia con un -1,32%.



Tentenna Amazon , che cede l'1,13%.



Sostanzialmente debole United Health , che registra una flessione dello 0,63%.



Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Meta Platforms (+3,76%), GE Healthcare Technologies (+3,51%), Shopify (+3,09%) e T-Mobile US (+2,95%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Lumentum Holdings , che prosegue le contrattazioni a -10,16%.



Pesante SanDisk , che segna una discesa di ben -6,27 punti percentuali.



Seduta negativa per Nebius Group , che scende del 5,82%.



Sensibili perdite per Astera Labs , in calo del 5,08%.



Tra i dati macroeconomici rilevanti sui mercati statunitensi:



Martedì 13/10/2026

16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%)

16:00 USA: Vendita case esistenti (atteso 3,97 Mln unità; preced. 3,98 Mln unità)



Mercoledì 14/10/2026

14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)

14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,7%; preced. 3,4%)



Giovedì 15/10/2026

14:30 USA: PhillyFed (atteso 27,8 punti; preced. 37,8 punti).

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