Apple, si allungano i tempi di consegna dell'iPhone 18 nella secondo settimana

(Teleborsa) - Secondo JP Morgan
, la nuova linea iPhone 18 Pro di Apple
ha registrato un aumento dei tempi di consegna nella seconda settimana
di ordini, avvicinandosi a quelli osservati per la serie 17.
JPM ha dichiarato che i tempi medi di consegna per l’iPhone 18 Pro sono saliti a 23 giorni nella seconda settimana rispetto ai 7 giorni della prima settimana, mentre per l’iPhone 18 Pro Max sono passati da 19 a 30 giorni. I tempi di consegna in Germania, nel Regno Unito e negli Stati Uniti sono ora sostanzialmente in linea con quelli della serie iPhone 17.
La Cina
rimane l’unico grande mercato in cui i tempi di consegna restano inferiori rispetto all’anno precedente
, sebbene questo divario si stia riducendo per il modello Pro. Il paese rappresenta circa il 19% delle spedizioni di iPhone, mentre gli Stati Uniti costituiscono circa il 34% del totale delle spedizioni.
"Con l’iPhone Duo
non ancora disponibile per il preordine fino al 16 ottobre, i dati chiave da monitorare saranno l’entità della moderazione dei tempi di consegna nella terza settimana", hanno spiegato gli analisti, aggiungendo che i riscontri dalla catena di approvvigionamento sulle revisioni dei piani di produzione, tipicamente attesi intorno a novembre, rappresenteranno il "segnale più definitivo della domanda".
Il tempo di consegna rappresenta il numero di giorni che intercorrono tra il momento in cui viene effettuato un ordine per un iPhone e la data di consegna stimata. Tempi di consegna più lunghi possono non solo indicare una domanda più elevata
, ma anche riflettere i livelli di offerta e produzione
.