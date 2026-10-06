MEF, il 9 ottobre in asta BOT 12 mesi per 8 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di 8 miliardi di euro di BOT 12 mesi (scadenza 14/10/2027) nell'asta del 9 ottobre 2026 con regolamento il 14 ottobre 2026.



In scadenza, il 14 ottobre 2026 ci sono in scadenza 9,9 miliardi di euro di BOT 12 mesi.



Il MEF ha anche comunicato che, in seguito all'assenza di specifiche esigenze di cassa, il 9 ottobre 2026 non verrà offerto il BOT trimestrale.

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