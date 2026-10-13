Francoforte: giornata depressa per Jenoptik
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo tecnologico della fotonica, che tratta con una perdita dell'1,96%.
Lo scenario su base settimanale di Jenoptik rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro tecnico della società di tecnologie ottiche suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 37,81 Euro con tetto rappresentato dall'area 38,25. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 37,53.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```