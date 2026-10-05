Francoforte: andamento negativo per Jenoptik

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo tecnologico della fotonica , con una flessione del 2,78%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Jenoptik mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,77%, rispetto a -1,88% del MDAX ).





Tecnicamente, la società di tecnologie ottiche è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,58 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,08. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 45,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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