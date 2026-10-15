Jenoptik, quotazioni in calo a Francoforte

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il gruppo tecnologico della fotonica , che esibisce una perdita secca del 4,93% sui valori precedenti.



L'andamento di Jenoptik nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della società di tecnologie ottiche evidenzia un declino dei corsi verso area 36,57 Euro con prima area di resistenza vista a 37,79. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 36,13.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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