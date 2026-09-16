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Francoforte: scambi al rialzo per RWE

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: scambi al rialzo per RWE
Rialzo marcato per la compagnia energetica tedesca, che tratta in utile dell'1,92% sui valori precedenti.
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