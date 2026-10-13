Gas, indice IGI sale a 86,61 euro/Mwh

(Teleborsa) - Il valore dell'indice Igi, Italian Gas Index, per il 13 ottobre è pari a 86,61 euro/Mwh, in rialzo rispetto al 12 ottobre attestatosi a 86,03 euro/Mwh.



L'indice, calcolato giornalmente dal GME - Gestore dei Mercati Energetici, "fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura".

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