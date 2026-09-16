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Gas, indice IGI scende a 83.35 euro/Mwh

Finanza
Gas, indice IGI scende a 83.35 euro/Mwh
(Teleborsa) - Il valore dell’indice IGI - Italian Gas Index per oggi, 16 settembre, è pari a 83,35 euro/MWh, in calo rispetto al 15 settembre attestatosi a 85,58 euro/MWh.

L’indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici – GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.




(Foto: henadzipechan | 123RF)
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