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Gas, indice IGI sale a 82,02 euro/MWh

Energia, Finanza
Gas, indice IGI sale a 82,02 euro/MWh
(Teleborsa) - Il valore dell'indice IGI (Italian Gas Index) per il 14 settembre è pari a 82,02 €/MWh, in rialzo rispetto al 13 settembre attestatosi a 80,75 €/MWh.

L'indice, calcolato giornalmente dal Gestore dei Mercati Energetici - GME, fornisce uno strumento di interpretazione e valutazione delle dinamiche osservate sui mercati del gas in Italia e si propone come un riferimento trasparente e replicabile dagli operatori, per operazioni di hedging e/o per contratti di fornitura.
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