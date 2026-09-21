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Londra: scambi negativi per Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Airtel Africa
Si muove verso il basso l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, con una flessione del 3,41%.
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