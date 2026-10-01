Milano 10:08
50.604 -1,50%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
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Londra 10:08
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Francoforte 10:09
24.872 -1,30%

Londra: scambi negativi per Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Persimmon
Seduta in ribasso per il principale costruttore immobiliare britannico, che mostra un decremento del 3,23%.
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