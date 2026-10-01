Milano
10:08
50.604
-1,50%
Nasdaq
30-set
30.409
0,00%
Dow Jones
30-set
50.906
-0,86%
Londra
10:08
10.409
-1,86%
Francoforte
10:09
24.872
-1,30%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 10.25
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Londra: scambi negativi per Persimmon
Londra: scambi negativi per Persimmon
Migliori e peggiori
,
In breve
01 ottobre 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Seduta in ribasso per il
principale costruttore immobiliare britannico
, che mostra un decremento del 3,23%.
Condividi
Leggi anche
Londra: senza freni Persimmon
Londra: balza in avanti Persimmon
Londra: andamento rialzista per Persimmon
Londra: andamento negativo per Persimmon
Titoli e Indici
Persimmon
-3,08%
Altre notizie
Londra: andamento sostenuto per Persimmon
Londra: movimento negativo per Persimmon
Londra: amplia il rialzo Persimmon
Londra: si concentrano le vendite su Persimmon
Londra: scambi negativi per Airtel Africa
Indici britannici, easyJet e Ithaca Energy sostituiscono Entain e Persimmon nel FTSE 100
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto