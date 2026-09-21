Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,44%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Londra).
Lo status tecnico di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,793 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 6,698. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,888.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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