Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,42%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,44%, rispetto a +0,99% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di Polar Capital Technology Trust è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,793 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 6,698. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,888.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```