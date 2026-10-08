Milano 13:49
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Londra: scambi negativi per Lion Finance Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: scambi negativi per Lion Finance Group
Rosso per la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che sta segnando un calo del 2,88%.
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