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Parigi: si concentrano le vendite su STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: si concentrano le vendite su STMicroelectronics
Composto ribasso per il microchip-maker italo-francese, in flessione del 3,09% sui valori precedenti.
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