PLATINUM del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

Appiattita la performance del metallo bianco-argenteo, che porta a casa un trascurabile 0%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 1.653,8. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 1.709,3. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 1.764,8.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)