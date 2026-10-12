PLATINUM dell'11/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre
Contenuto ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.
Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.717,3. Supporto stimato a 1.649,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.784,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)