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Dow Jones 18:42
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PLATINUM dell'11/10/2026

Finanza
PLATINUM dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

Contenuto ribasso per il metallo bianco-argenteo, che archivia la sessione in flessione dello 0,24%.

Le tendenza di medio periodo del platino si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1.717,3. Supporto stimato a 1.649,8. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1.784,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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