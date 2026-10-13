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Prysmian completa l'acquisto di Xtera e accelera nelle telecomunicazioni sottomarine

Finanza
Prysmian completa l'acquisto di Xtera e accelera nelle telecomunicazioni sottomarine
(Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha completato l'acquisizione di Xtera, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti specializzata in sistemi chiavi in mano di telecomunicazioni sottomarine, attraverso la joint venture partecipata da Prysmian all'80% e da Fincantieri al 20%.

Il closing rappresenta un passo significativo nell'espansione di Prysmian nelle telecomunicazioni sottomarine, combinando la tecnologia proprietaria di Xtera per i ripetitori e la sua esperienza nei progetti sottomarini regionali e di lunga distanza con la leadership di Prysmian nella tecnologia, produzione e installazione di cavi sottomarini. L'operazione, annunciata nel dicembre 2025, attribuisce a Xtera un enterprise value di 65 milioni di dollari.

A settembre, Xtera è stata selezionata da EXA Infrastructure per fornire l'ingegneria ottica e i sistemi wet plant e dry plant per EXA Meridian, un nuovo cavo sottomarino transatlantico di 6.552 km che collegherà il New Jersey, negli Stati Uniti, a Brean, nel Regno Unito. Progettato con 24 coppie di fibre e una capacità scalabile superiore a 500 Tbps, il sistema è previsto entrare in funzione nel 2029.

I cavi per EXA Meridian saranno prodotti nel centro di Prysmian per le telecomunicazioni sottomarine di Nordenham, in Germania, dove Prysmian sta raddoppiando la capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di mercato e prevede fino a 300 nuove assunzioni.

"Le telecomunicazioni sottomarine rappresentano un'importante opportunità di crescita per Prysmian - ha detto Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian - Con l'accelerazione della domanda globale, sicurezza e resilienza diventeranno fattori distintivi sempre più determinanti. Grazie alla tecnologia di Xtera, alla nostra leadership globale nei cavi sottomarini e all'espansione della capacità produttiva di Nordenham, siamo pronti ad acquisire nuovi ordini e ad aumentare la nostra quota di mercato. Continueremo a investire per sostenere questa ambizione, valutando anche l'investimento in una nuova nave posacavi dedicata alle telecomunicazioni sottomarine".
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