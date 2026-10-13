Prysmian completa l'acquisto di Xtera e accelera nelle telecomunicazioni sottomarine

(Teleborsa) - Prysmian
, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha completato l'acquisizione di Xtera
, società con sede nel Regno Unito e negli Stati Uniti specializzata in sistemi chiavi in mano di telecomunicazioni sottomarine, attraverso la joint venture partecipata da Prysmian all'80% e da Fincantieri al 20%.
Il closing rappresenta un passo significativo nell'espansione di Prysmian nelle telecomunicazioni sottomarine
, combinando la tecnologia proprietaria di Xtera per i ripetitori e la sua esperienza nei progetti sottomarini regionali e di lunga distanza con la leadership di Prysmian nella tecnologia, produzione e installazione di cavi sottomarini. L'operazione, annunciata nel dicembre 2025, attribuisce a Xtera un enterprise value di 65 milioni di dollari.
A settembre, Xtera è stata selezionata
da EXA Infrastructure per fornire l'ingegneria ottica e i sistemi wet plant e dry plant per EXA Meridian
, un nuovo cavo sottomarino transatlantico di 6.552 km che collegherà il New Jersey, negli Stati Uniti, a Brean, nel Regno Unito. Progettato con 24 coppie di fibre e una capacità scalabile superiore a 500 Tbps, il sistema è previsto entrare in funzione nel 2029.
I cavi per EXA Meridian saranno prodotti nel centro di Prysmian per le telecomunicazioni sottomarine di Nordenham, in Germania
, dove Prysmian sta raddoppiando la capacità produttiva per rispondere alla crescente domanda di mercato e prevede fino a 300 nuove assunzioni.
"Le telecomunicazioni sottomarine rappresentano un'importante opportunità di crescita per Prysmian - ha detto Raul Gil, EVP Transmission di Prysmian
- Con l'accelerazione della domanda globale, sicurezza e resilienza diventeranno fattori distintivi sempre più determinanti. Grazie alla tecnologia di Xtera, alla nostra leadership globale nei cavi sottomarini e all'espansione della capacità produttiva di Nordenham, siamo pronti ad acquisire nuovi ordini e ad aumentare la nostra quota di mercato. Continueremo a investire per sostenere questa ambizione, valutando anche l'investimento in una nuova nave posacavi dedicata alle telecomunicazioni sottomarine".