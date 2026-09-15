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Prysmian, via libera dell'antitrust USA all'acquisizione di Atkore

Finanza
Prysmian, via libera dell'antitrust USA all'acquisizione di Atkore
(Teleborsa) - Prysmian comunica che il waiting period ai sensi dell'Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act relativo all'acquisizione di Atkore è scaduto ieri 14 settembre.

Pertanto, tale operazione è stata autorizzata ai fini dell'antitrust americano. Il perfezionamento rimane condizionato all'approvazione da parte dei titolari di almeno la maggioranza delle azioni di Atkore in circolazione, all'ottenimento delle ulteriori autorizzazioni regolamentari e al verificarsi delle altre consuete condizioni previste per il closing.
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