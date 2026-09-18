Prysmian in denaro: Intermonte alza giudizio e target price

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titolo Prysmian che passa di mano in progresso dell'1,36% in controtrend rispetto alla debolezza mostrata dall'intero listino milanese.



A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta da Intermonte che ha alzato il target price sul titolo della società da 130 a 154 euro. Gli esperti dell'ufficio studi hanno inoltre ritoccato all'insù il giudizio da "neutral" a "outperform".



La tendenza ad una settimana del gruppo specializzato nella produzione di cavi è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 122,5 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 123,9. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 125,2.

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