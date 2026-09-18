Xtera (Prysmian) selezionata da EXA Infrastructure per nuovo cavo transatlantico USA-UK

(Teleborsa) - Xtera, fornitore di soluzioni in fibra ottica sottomarina in fase di acquisizione da parte della joint venture tra Prysmian (80%) e Fincantieri (20%), è stata selezionata da EXA Infrastructure per fornire l'ingegneria ottica e le infrastrutture sottomarine e terrestri (wet e dry plant) per EXA Meridian, un cavo sottomarino transatlantico all'avanguardia che collegherà il New Jersey (USA) a Brean (Regno Unito).



Il progetto aggiungerà una nuova rotta ad alta capacità alla rete transatlantica dell'azienda di EXA Infrastructure, con l'entrata in servizio del sistema prevista per il quarto trimestre del 2029.



"EXA Meridian rappresenta un'aggiunta significativa al panorama delle infrastrutture transatlantiche, offrendo una nuova e sostanziale capacità in termini di coppie di fibre su una rotta cruciale tra Nord America ed Europa - ha dichiarato Keith Henderson, CEO di Xtera - Per Xtera, progetti di questa portata sono l'ambito in cui la competenza ingegneristica fa davvero la differenza. Dalla progettazione ottica fino alle infrastrutture sottomarine e terrestri, ogni elemento deve integrarsi perfettamente in un sistema altamente ottimizzato. Il nostro obiettivo è unire queste capacità tecniche all'esperienza pratica necessaria per trasformare un progetto complesso in una realtà concreta".

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