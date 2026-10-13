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Simon Property Group spinge al rialzo

Finanza
Simon Property Group spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il fondo di investimento immobiliare, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +1%.


Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 201,4 USD, con stop loss calcolato a quota 180,3 Dollari USA, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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