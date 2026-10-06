EssilorLuxottica spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il gruppo di occhialeria , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +1,19%.





Operatività odierna:

A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 144,5 Euro, con stop loss individuato a quota 133,4 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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