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EssilorLuxottica spinge al rialzo

Finanza
EssilorLuxottica spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il gruppo di occhialeria, parte del CAC40, che guadagna bene e porta a casa un +1,19%.


Operatività odierna:
A livello operativo, il titolo presenta un'indicazione di acquisto a prezzi correnti fissati a 144,5 Euro, con stop loss individuato a quota 133,4 Euro, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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