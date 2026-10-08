Milano 13:51
49.428 -1,09%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:51
10.434 -0,23%
Francoforte 13:51
24.854 -1,00%

Orientamento rialzista per Simon Property Group

Finanza
Orientamento rialzista per Simon Property Group
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
In forte ribasso il fondo di investimento immobiliare, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un -2,06%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.


Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 197,6 USD, con stop loss fissato a livello 180,3 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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