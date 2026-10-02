Simon Property Group spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre

Nuovo spunto rialzista per il fondo di investimento immobiliare , parte dell' S&P-500 , che guadagna bene e porta a casa un +0,02%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 200,8 USD, con stop loss individuato a quota 180,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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