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Simon Property Group spinge al rialzo

Finanza
Simon Property Group spinge al rialzo
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 ottobre
Nuovo spunto rialzista per il fondo di investimento immobiliare, parte dell'S&P-500, che guadagna bene e porta a casa un +0,02%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 200,8 USD, con stop loss individuato a quota 180,3 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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