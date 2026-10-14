Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9332. Supporto visto a quota 0,9306. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9358.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)