Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 13/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre
Composto rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,22%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 69.794,5. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 66.840,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 65.806,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)