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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (+0,14%)
Il DAX prende il via a 26.082,63 punti
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18 novembre 2026 - 09.03
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Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto +0,14%, a quota 26.082,63 in apertura.
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