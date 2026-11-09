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Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,02%)

Il DAX prende il via a 25.815,3 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Francoforte (-0,02%)
Inizio di seduta fiacca per l'indice della Borsa di Francoforte, che riporta un cauto -0,02%, a quota 25.815,3 in apertura.
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