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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,1%)
Il FTSE MIB prende il via a 51.996,95 punti
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12 novembre 2026 - 09.02
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