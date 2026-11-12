Milano 9:55
52.013 +0,13%
Nasdaq 11-nov
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Dow Jones 11-nov
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Londra 9:55
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Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,1%)

Il FTSE MIB prende il via a 51.996,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento laterale per Milano (+0,1%)
Inizio di seduta fiacca per il principale indice della Borsa di Milano, che riporta un cauto +0,1%, a quota 51.996,95 in apertura.
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