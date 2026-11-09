Milano 17:35
51.400 +2,69%
Nasdaq 22:00
27.908 +3,40%
Dow Jones 22:03
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Londra 17:35
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Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione del 2,69%

Il FTSE MIB termina la sessione a 51.399,88 punti

In breve, Finanza
Borsa: Andamento brillante per Milano, in accelerazione del 2,69%
Milano è protagonista di un vigoroso rialzo (+2,69%), archiviando le contrattazioni a 51.399,88 punti.
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