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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (+0,1%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 19.230,7 Euro
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14 ottobre 2026 - 17.53
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Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un +0,1% e archivia gli scambi a 19.230,7 Euro.
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