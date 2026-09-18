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Giappone, Prezzi consumo (YoY) in agosto
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18 settembre 2026 - 07.00
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Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +1,9%
, invariato rispetto al precedente.
(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
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