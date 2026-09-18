Milano 17-set
52.386 0,00%
Nasdaq 17-set
29.447 +1,73%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 17-set
10.816 0,00%
Francoforte 17-set
25.717 0,00%

Giappone, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Giappone, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Giappone, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +1,9%, invariato rispetto al precedente.

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
Condividi
```