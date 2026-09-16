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Prezzi consumo Italia (YoY) in agosto

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Prezzi consumo Italia (YoY) in agosto
Italia, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +3,3%, in aumento rispetto al precedente +2,9% (in linea con le stime degli analisti).

(Foto: © Mikhail Mishchenko / 123RF)
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