Decreto bollette, da Bruxelles: "Vicini a soluzione compatibile con regole Ue"

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha confermato di essere vicina a un accordo con l'Italia sul decreto bollette
. "Siamo vicini a una soluzione compatibile con le regole dell'Unione europea
che renderebbe possibile attuare la misura proposta, che di fatto riduce l'impatto dei costi da generazione da gas
sul prezzo complessivo dell'elettricità
", ha detto il portavoce Ricardo Cardoso, rispondendo in conferenza stampa a una domanda sulle comunicazioni al Senato della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni
.
"Dopo discussioni intense e costruttive negli ultimi mesi abbiamo gli inizi di un accordo di principio
sugli elementi chiave richiesti per attuare la misura in linea con le normative europee
", ha aggiunto, precisando che il tutto "è soggetto a discussioni tecniche
".
Questa mattina al Senato Meloni aveva evidenziato
che "la questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia" e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia", aggiungendo che "nessuno può rispondere efficacemente da solo" e chiedendo quindi "una risposta coordinata e rapida".