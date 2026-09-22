Bonus colonnine al via: scatta il countdown

Il bonus copre l'80% della spesa fino a 1.500 euro (8.000 per le spese condominiali)

(Teleborsa) - Scatta il conto alla rovescia per il Bonus Colonnine del Mimit. La corsa al click scatterà oggi, 22 settembre, alle ore 12: i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo per l’installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato, presentando la domanda attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero.



L’apertura dello sportello fa seguito alla pubblicazione del decreto firmato dal Ministro 0Adolfo Urso, che definisce procedure e regole per il Bonus. La misura ha una dotazione di 68 milioni di euro fino al 2030.



Il contributo copre l’80% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascuna persona fisica richiedente. Il limite sale a 8.000 euro per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali.



"Con questa misura sosteniamo i consumatori e, allo stesso tempo, la filiera italiana", ha affermato Urso, ricordando che "il 54% delle infrastrutture di ricarica di nuova generazione installate in Italia viene prodotto nel nostro Paese. Ogni euro investito nella rete di ricarica sostiene quindi anche la manifattura italiana, l’occupazione e le nostre filiere tecnologiche".







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