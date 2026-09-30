L'appello del governo al settore elettrico: bollette calmierate per Eni, Enel e A2A

(Teleborsa) - Dopo i tagli effettuati sulla rete carburanti da Eni, IP e Q8
, i tempi sono maturi anche per il settore elettrico
, che si unisce nell'impegno per supportare famiglie ed imprese
. Da Praga è arrivato ieri l'appello della Premier Giorgia Meloni
, che ha colto l'occasione per ringraziare le grandi catene di carburanti del sacrificio annunciato ed ha sollecitato tutti quelli che possono a fare "del loro meglio"
per "dare una mano" a famiglie e imprese. Dopo i carburanti - ha affermato - è arrivato il turno delle bollette
con il governo
che "continuerà a fare la sua parte
e, probabilmente, sfrutterà anche la clausola su energia e difesa concessa da Bruxelles per fare fronte ai rincari nei prezzi".
Proprio ieri, l'Arera ha annunciato che, nel quarto trimestre, la bolletta elettrica per i vulnerabili
serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3%
rispetto al trimestre precedente. Fra luce e gas ci si aspetta questo inverno una stangata per le famiglie
italiane, non solo quelle vulnerabili, che si tradurrà inevitabilmente in un taglio dei consumi.
Di fronte a questo scenario il settore elettrico fa quadrato,
con Plenitude
, società del gruppo Eni
, che ha annunciato uno sconto del 30%
sul prezzo di luce e gas. Dal canto loro Enel e A2A
hanno ricordato che stanno già praticando offerte più basse nell'ordine del 50%
sul costo all'ingrosso dell'elettricità.
Eni: sconto del 30% su attivazioni luce e gas
Il gruppo Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, ha voluto offrire un "nuovo contributo alle famiglie
italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia". A partire dal 1° ottobre
, Plenitude offrirà a chi sottoscriverà l’offerta entro il 24 ottobre, il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas
rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per due anni
, mantenendo invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Questo sconto vale circa 100 euro all’anno
sul contratto gas
e altrettanto per quello luce
, per un totale di circa 200 euro
per quei clienti che scegliessero entrambe le forniture.
Enel: offerta a due anni più bassa del 50%
L'offerta a prezzo fisso "Digital luce"
praticata da Enel, della durata di due anni
, con un corrispettivo di 108 euro/MWh
per la componente energia è più bassa di circa il 50%
rispetto al prezzo di mercato all’ingrosso. E' la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari", spiega la compagnia elettrica, che si traduce per la famiglia media (2MWh l’anno) in "uno sconto di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso".
A2A: offerte decennali al 50% del prezzo all'ingrosso
A2A ha ricordato che "in risposta alla crisi energetica del 2022" ha messo a disposizione dei consumatori domestici dal 2023 un’offerta
basata sul proprio portafoglio di impianti da fonti rinnovabili
che consente di fissare il prezzo di tale energia per 10 anni
. Le offerte "Noi2" di A2A Energia e "10" di NeN prevedono prezzi fissi di durata decennale inferiori di circa il 50%
rispetto agli attuali livelli del prezzo medio all’ingrosso. Sono 135.000 le famiglie che hanno già sottoscritto tali offerte, che hanno garantito "risparmi significativi" e da marzo 2026 è stata attivata "una soluzione simile" per le PMI.