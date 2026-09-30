L'appello del governo al settore elettrico: bollette calmierate per Eni, Enel e A2A

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Eni: sconto del 30% su attivazioni luce e gas



Enel: offerta a due anni più bassa del 50%



A2A: offerte decennali al 50% del prezzo all'ingrosso

(Teleborsa) - Dopo i, i tempi sono maturi anche per il, che si unisce nell'impegno per. Da Praga è arrivato ieri, che ha colto l'occasione per ringraziare le grandi catene di carburanti del sacrificio annunciato ed ha sollecitatoper "dare una mano" a famiglie e imprese. Dopo i carburanti - ha affermato - è arrivato il turno dellecon ilche "continuerà ae, probabilmente, sfrutterà anche la clausola su energia e difesa concessa da Bruxelles per fare fronte ai rincari nei prezzi".Proprio ieri, l'Arera ha annunciato che, nel quarto trimestre, laserviti in maggior tutelarispetto al trimestre precedente. Fra luce e gas ci si aspetta questo inverno unaitaliane, non solo quelle vulnerabili, che si tradurrà inevitabilmente in un taglio dei consumi.Di fronte a questo scenario il settore elettrico fa quadrato,con, società del gruppo, che ha annunciato unosul prezzo di luce e gas. Dal canto lorohanno ricordato che stanno già praticandosul costo all'ingrosso dell'elettricità.Il gruppo Eni, dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Enilive, ha voluto offrire un "italiane nell’ambito dell’iniziativa Eni per l’Italia, volta a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell’energia". A partire, Plenitude offrirà a chi sottoscriverà l’offerta entro il 24 ottobre,rispetto alla principale offerta a prezzo fisso, mantenendo invariati i prezzi della materia prima e facendosi così carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento. Questo scontosul contrattoe altrettanto per quello, per unper quei clienti che scegliessero entrambe le forniture.L'offerta a prezzo fissopraticata da Enel, della durata di, con un corrispettivo diper la componente energia èrispetto al prezzo di mercato all’ingrosso. E' la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari", spiega la compagnia elettrica, che si traduce per la famiglia media (2MWh l’anno) in "uno sconto di 200 euro l’anno rispetto al prezzo all’ingrosso".A2A ha ricordato che "in risposta alla crisi energetica del 2022" ha messo a disposizione dei consumatori domesticibasata sul proprio portafoglio di impianti dache consente di fissare il prezzo di tale energia. Le offerte "Noi2" di A2A Energia e "10" di NeN prevedono prezzi fissi di durata decennalerispetto agli attuali livelli del prezzo medio all’ingrosso. Sono 135.000 le famiglie che hanno già sottoscritto tali offerte, che hanno garantito "risparmi significativi" e da marzo 2026 è stata attivata "una soluzione simile" per le PMI.