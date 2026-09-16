Scuola, Anief presenta emendamenti al decreto PA

IL sindacato della scuola Anief
ha presentato una serie di emendamenti al Decreto PA
focalizzati su reclutamento, benessere organizzativo e mobilita
del personale. Le proposte mirano principalmente a sbloccare la mobilita intercompartimentale per il settore scolastico e a garantire lo scorrimento integrale delle graduatorie
concorsuali fino al loro completo esaurimento. E' quanto spiegato da Daniela Rosano
, Segretario Generale Anief.
"Si sono svolte negli scorsi giorni le audizioni sul Decreto Pubblica amministrazione
che si occupa di efficientamento della pubblica amministrazione, soprattutto di reclutamento, ma anche di benessere organizzativo. - spiega la sindacalista - Sono stati ripresentati da alcuni parlamentari una serie di emendamenti importantissimi presentati dall'Anief
, in particolare sulla mobilita intercompartimentale"
.
Rosano definisce questa previsione "importante", ricordando che "l'istruzione scolastica e l'unico comparto che e escluso da questo beneficio
, e quindi dalla possibilità di lavorare in altre amministrazioni".
"C'e poi la possibilità di far scorrere le graduatorie
del personale ATA e dei DSGA fino a completo esaurimento
, - aggiunge Rosano - perché Anief ha sempre sostenuto il principio per cui, se ci sono degli idonei in una graduatoria, questi devono essere tutti assunti senza avere l'obbligo di fare un nuovo concorso
soltanto perché si e deciso che c'e una scadenza delle graduatorie".
"Aspettiamo l'esito delle votazioni per la mobilita intercompartimentale e anche per le graduatorie del personale della scuola", conclude.
"