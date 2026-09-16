Scuola, Anief presenta emendamenti al decreto PA

IL sindacato della scuolaha presentato una serie difocalizzati sudel personale. Le proposte mirano principalmente a sbloccare la mobilita intercompartimentale per il settore scolastico e a garantire loconcorsuali fino al loro completo esaurimento. E' quanto spiegato da, Segretario Generale Anief."Si sono svolte negli scorsi giorni leche si occupa di efficientamento della pubblica amministrazione, soprattutto di reclutamento, ma anche di benessere organizzativo. - spiega la sindacalista - Sono stati ripresentati da alcuni parlamentari una serie di, in particolare sullaRosano definisce questa previsione "importante", ricordando che "l'istruzione scolastica e, e quindi dalla possibilità di lavorare in altre amministrazioni"."C'e poi la possibilità didel personale ATA e dei DSGA, - aggiunge Rosano - perché Anief ha sempre sostenuto il principio per cui, se ci sono degli idonei in una graduatoria, questi devono esseresoltanto perché si e deciso che c'e una scadenza delle graduatorie"."Aspettiamo l'esito delle votazioni per la mobilita intercompartimentale e anche per le graduatorie del personale della scuola", conclude.